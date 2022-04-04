Красногорск, , 12:24 — REGNUM Первичное звено здравоохранения Подмосковья в 2022 году ждут большие преобразования. Об этом 4 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поликлиника Mos.ru

«Нам нужно в этом году сделать заметный прорыв в наведении порядка в первичном звене, это касается и ремонта, и содержания. Приятно, что работают наши программы по набору врачей», — сказал Воробьев.

По его словам, внимание следует уделять не только набору новых врачей, но и тому, чтобы те, кто уже работает в сфере здравоохранения Подмосковья не покидали профессию и не меняли регион жительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Подмосковье приняло 6 тыс. беженцев с Донбасса