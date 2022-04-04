Стокгольм, , 12:25 — REGNUM На этой неделе лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон отправится в турне по городам Швеции. Но главной «вишенкой на торте» в предвыборной попытке привлечь как можно больше внимания избирателей является попутчик лидера правоконсервативной партии — предприниматель Ян Эмануэль Йоханссон, который является одним из видных членов «Социал-демократов». Об этом 3 апреля сообщила новостная служба ТТ.

Йимми Окессон Sverigedemokraternav

Отмечается, что Йоханссон также имеет опыт работы в качестве члена риксдага от «Социал-демократов». Сам Окессон описывает своего компаньона по турне как «уникального социалиста», потому что Йоханссон «капиталист и имеет свою точку зрения».

5 апреля дуэт выступит в Мальмё, затем Окессон и Йоханссон отправятся в Гётеборг и Стокгольм.

Встречи с избирателями будут проходит в местных барах. Сначала предусмотрена 45-минутная дискуссия под руководством модератора, а затем зрители смогут задавать вопросы.

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