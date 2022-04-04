Сеул, , 12:20 — REGNUM Состав правительства избранного президента Юн Сок Ёля может быть объявлен к концу следующей недели. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление пресс-секретаря избранного главы государства Ким Ын Хе.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь напомнила, что правительство должно приступить к работе 10 мая, а для парламентского утверждения кандидатур потребуется некоторое время.

Известно, что новым премьер-министром уже назначен Хан Док Су.

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«На этой неделе избранный президент будет заниматься главным образом формированием правительства», — отметила Ким Ын Хе.

По некоторым источникам, депутат Национального собрания (парламента) от партии «Сила народа» Пак Чин и бывший заместитель министра иностранных дел Чо Тэ Ён рассматриваются как кандидаты на пост нового министра иностранных дел. Предполагается, что один из них может занять пост главы МИД, а второй — посла Южной Кореи в США.

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