Стокгольм, 4 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Цель cформировать правительство Швеции в парадигме «широкого политического центра», о котором так много в последние годы говорила лидер «Центристов» Анни Лёф, завела ее в «экзистенциальный тупик». Об этом 3 апреля в своей статье написал политический обозреватель газеты Expressen Виктор Барт-Крун.

Centerpartiet.se Анни Лёф

По его словам, надвигающиеся сентябрьские выборы в Швеции может окончательно поставить точку в политической карьере Лёф. Согласно его оценке, скоро шведские избиратели могут наблюдать своего рода последнюю битву Лёф в попытке реализовать свою политическую программу. Если ей это не удастся, то руководство партии ее сместит, предсказывает Крун.

Будущая неудача Лёф, отмечает журналист, заключается в черном лебеде — последних событиях на территории Украине. И тот факт, что процентное соотношение симпатий избирателей к «Социал-демократам» и «Умеренным» выросло, явно «не улучшает условий для формирования коалиционного правительства».