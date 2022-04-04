Воронеж, , 12:19 — REGNUM В Воронежской области в коронавирусные стационара попали ещё 45 пациентов за минувшие сутки, данные на утро 4 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 3 апреля, сообщалось о 39 госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили ещё 519 человек — на 25 меньше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением за тот же период 861 пациент. Скончался ещё один человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 371 652 случая заражения коронавирусом, выздоровели354 162 человека. Скончались 8 095 воронежцев.