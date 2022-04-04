Чебоксары, 4 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Чувашии в результате столкновения двух легковых машин пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает ГИБДД Чувашской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 3 апреля около 17:20 на дороге А-151 Цивильск — Ульяновск в Комсомольском районе. Предварительно полиция установила, что 79-летний водитель ВАЗ-21 043 при выезде с обочины не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Датсун».

В ведомстве сообщают, что в результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю «Жигулей» и его 14-летнему пассажиру. Кроме того, доставлены в больницу две пассажирки иномарки — жители Ульяновской области: 50-летняя женщина и четырёхлетняя девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве. После осмотра медиков они отпущены домой на амбулаторное лечение.

«Предварительно причиной аварии стало нарушение Правил дорожного движения при выезде с обочины. По результатам освидетельствования оба водителя трезвы», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Чувашии на федеральной трассе М-7 «Волга» в Моргаушском районе микроавтобус столкнулся с иномаркой. В ДТП пострадал один человек.

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