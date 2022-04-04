Лос-Анджелес, США, 4 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Американская певица Дженна Дэвис выпустила видео она песню Look Who’s Back. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артистки 4 апреля.

Скриншот YouTube Дженна Дэвис

По сюжету видеоработы, исполнительница пробует себя в различных сферах деятельности, параллельно рассказывая о преодолении подростковых проблем. Съёмки клипа проходили в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, что Дженна Дэвис получила первую популярность благодаря участию в сериале Chicken Girls. В настоящее время она занимается музыкальной карьерой и созданием развлекательных роликов на YouTube.