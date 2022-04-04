Стокгольм, 4 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Как показал последний опрос SOM-Institut, все больше жителей Швеции отрицательно относятся к сокращению государственного сектора, который отвечает за образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг населению. Тенденция среди правых избирателей особенно очевидна. Об этом 3 апреля сообщила новостная служба TT.

Natalia Semenova Стокгольм, Швеция

В опросе, проведенном этой осенью, 51% респондентов заявил, что сокращению государственного сектора в Швеции — плохая идея. При этом 67% опрошенных заявили, что не допускать извлечения прибыли частными контрагентами в социальной сфере является хорошей идей. С ними не согласны всего лишь 19%.

Опрос, на который ссылается новостная служба TT, проводился с 13 сентября по 30 декабря 2021 года. В ходе него социологи обратились к 24 500 человек.