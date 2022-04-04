Стокгольм, 4 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В настоящее время по всей Швеции наблюдается проблема с длинными очередями из граждан, которые отчаянно пытаются получить новый паспорт. В некоторых случаях время ожидания может достигать до полугода. Об этом 3 апреля написала газета Aftonbladet.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

Представитель «Умеренных» по правовой политике Йохан Форссел называет чрезвычайно долгое время ожидания при получении паспортов «катастрофой» и требует, чтобы правительство «Социал-демократов» предприняло необходимые меры.

«Мы вызовем министра Моргана Йоханссона в Комитет риксдага по вопросам юстиции, чтобы правительство вместе с полицией разработало план действий», — сказал он в интервью Aftonbladet.

Ситуацию при которой шведы не могу получить паспорта и, следовательно, выезжать заграницу, Форссел назвал «принудительным домашним арестом», поскольку возможность свободно путешествовать является гражданским правом.