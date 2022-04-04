Оренбург, 4 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Оренбурге отремонтируют зал торжеств областного правительства. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Ovasiliev Дом советов. Оренбург

Аукцион объявлен. Стартовая цена контракта составляет 9 900 795 рублей. Более 15% от суммы договора пойдет на оплата труда рабочих. Еще 1,6 млн составит НДС, прибыль исполнителя контракта — примерно 700 тыс. рублей. Остальные затраты – это стройматериалы и накладные расходы.

Победитель конкурса должен будет обновить холл, большой зал, комната отдыха и комната охраны в здании по адресу ул. 9 Января, 64. В документации указано, что работы заранее планировались в региональном бюджете.

Заявки принимаются до 11 апреля. Итоги аукциона подведут 13 апреля.