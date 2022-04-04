Уфа, 4 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Гололёд и туман ожидаются в Башкирии. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Туман

Так, 5 апреля в регионе ожидается небольшой дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью температура воздуха в регионе может опуститься до — 5 °C, днем воздух термометра может подняться до +6°С.

На автотрассах ночью и утром возможен туман, видимость менее 500 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поручил к 1 мая очистить города республики от грязи. В Уфе наблюдается подтопление территорий талыми водами.