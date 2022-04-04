Белгород, 4 апреля 2022, 12:14 — REGNUM На получившей повреждения в результате атаки вертолётов вооружённых сил Украины нефтебазе в Белгороде начались восстановительные работы. Об этом 4 апреля заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что здание получило значительные повреждения.
«Восстановительные работы уже начались», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 апреля на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» в Белгороде произошёл пожар. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, причиной стал авиаудар, нанесённый «с двух вертолётов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте».
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На тушении возгорания было задействовано свыше 170 сотрудников МЧС. К сатстью, обошлось без жертв. По факту действий со стороны ВСУ на территории Белгородской области Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
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