Минусинский район, Красноярский край, 4 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Жители Минусинского района Красноярского края, пострадавшие в результате крупного пожара 2–3 апреля, начнут получать выплаты уже сегодня, 4 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Лесной пожар

На заседании президиума правительства губернатор Александр Усс заявил, что благодаря слаженным усилиям оперативных служб удалось предотвратить ещё более масштабные последствия. В причинах происшествия в настоящее время разбираются правоохранители.

«Отдельно прошу поблагодарить и поощрить все службы, кто принимал участие в борьбе с огнем. Помимо этого, мы должны поддержать людей, чье имущество пострадало», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник на свалке возле посёлка Зелёный бор днём 2 апреля. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на лесной массив, а также садоводческое товарищество, где сгорели 20 домов. В ликвидации возгорания были задействовано более 360 человек и 114 единиц техники.