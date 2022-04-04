Красногорск, , 12:13 — REGNUM На территории Подмосковья находятся порядка 6 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом 4 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

«Сегодня в Московской области находятся порядка 6 тыс. беженцев. Хочу сказать слова благодарности всем главам муниципалитетов и предприятий, которые помогают обустроится и помогают всем необходимым. Эти люди требуют особого внимания, они в очень сложной ситуации», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил роль волонтёров, которые каждый день собирают на территории области порядка 20 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса.

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