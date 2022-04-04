Красногорск, 4 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. На территории Подмосковья находятся порядка 6 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом 4 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса

«Сегодня в Московской области находятся порядка 6 тыс. беженцев. Хочу сказать слова благодарности всем главам муниципалитетов и предприятий, которые помогают обустроится и помогают всем необходимым. Эти люди требуют особого внимания, они в очень сложной ситуации», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил роль волонтёров, которые каждый день собирают на территории области порядка 20 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса.