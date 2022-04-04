Стокгольм, , 17:04 — REGNUM В своих нескольких недавних законопроектах правительство Швеции пообещало гражданам дополнительные средства, которые будут выплачены непосредственно перед сентябрьскими выборами. По мнению экспертов, такое поведение властей нетипично для Швеции, о чем 4 апреля сообщил телеканал SVT.

МИД Швеции Tage Olsin

«Это что-то новенькое. Подобное мы видели в Дании и в связи с президентскими выборами в США, когда вы в основном даете домохозяйствам деньги, чтобы компенсировать их потери. Я никогда не сталкивался с этим раньше», — признался в беседе с журналистами профессор политологии Хенрик Экенгрен Оскарссон.

С момента начала пандемии правительство Швеции представило несколько законопроектов по компенсации издержек домохозяйств. В пакете поддержки на сумму 14 миллиардов шведских крон всем владельцам автомобилей обещают единовременную выплату в размере 1000 шведских крон или 1500 шведских крон, если они проживают в определенных малонаселенных районах.

Тот же пакет законопроектов предусматривает продление компенсации цен на электроэнергию в южной и центральной Швеции. Когда эти деньги могут прийти, непонятно, но компенсацию за декабрь, январь и февраль начнут выплачивать уже сейчас, в апреле.

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