Донецк, , 12:11 — REGNUM Вооруженные силы Украины за 47 дней выпустили по Донецкой Народной Республике более 18,5 тыс. боеприпасов, сообщает 4 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, ВСУ использовали в том числе 24 ракеты из ОТРК «Точка-У», две ракеты РСЗО БМ-27 «Ураган» и 1749 ракет РСЗО БМ-21 «Град».

Представительство также зафиксировало 1627 фактов ведения огня, в том числе по горловскому, донецкому и мариупольскому направлениям, из них с применением тяжелого вооружения – 1449.