София, , 12:09 — REGNUM Действующий премьер-министр Болгарии Кирил Петков в очередной раз вызван на допрос в городскую прокуратуру Софии. Об этом 4 апреля сообщает софийская газета «Факты».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, глава болгарского правительства предстанет перед следователями в качестве свидетеля по делу о коррупции в высших органах государственной власти и хищения средств из госбюджета в 2017 — 2021 годах.

Ранее К. Петков уже давал соответствующие показания, однако они были признаны недействительными: премьер-министр страны общался не со следователем, а с полицейским дознавателем.

Напомним, Софийская прокуратура совместно с судебными органами ЕС проводит расследование злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии. Ранее по этому делу были ненадолго задержаны бывший болгарский премьер Бойко Борисов и экс-министр финансов Владислав Горанов.