Москва, , 12:08 — REGNUM В РФ темпы роста цен на жилье будут замедляться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В I полугодии мы будем наблюдать продолжающееся торможение темпов роста цен, причем на первичном рынке они будут замедляться быстрее, чем на вторичном, — сказала Степанова. – С осени 2022 года возможно падение цен на первичном рынке недвижимости, так как застройщики будут заинтересованы в сохранении продаж даже при уменьшении своей маржи. Мы видели подобные просадки цен на рынке недвижимости после кризисов 2008 и 2014 годов. Вслед за первичным рынком вероятно снижение цен и на вторичном рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ упадет спрос на стандартные ипотечные кредиты.

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