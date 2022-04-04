Новосибирск, , 12:07 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 998 пациентов, в том числе 12 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 224 случая заражения коронавирусом. За это же время 2066 человек выздоровели, 11 пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 252097 случаев заражения коронавирусом, 236389 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5414 человек. В реанимации находятся 150 человек, на ИВЛ – 18 пациентов.