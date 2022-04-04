Краснодар, , 12:06 — REGNUM В краснодарские коронавирусные стационары за сутки поступил 121 пациент, данные на 4 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 3 апреля, сообщалось о 162 новых пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в Краснодарском крае подтвердили 165 случаев заражения коронавирусом — это на 278 случаев меньше, чем накануне.

«Среди зараженных 97 женщин и 68 мужчин. В том числе, 11 детей. Возраст пациентов — от 3 месяцев до 89 лет», — уточнили в региональном оперштабе.

С начала пандемии на Кубани официально подтверждено 252 620 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 237 990 пациентов. Скончались 10 714 пациентов с COVID-19.

В ковид-стационарах региона на утро 4 апреля находятся 1 485 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ 53 жителя, на ЭКМО — один.