Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В следственных изоляторах Ростовской области запущен первый в России пилотный проект, цель которого — сократить время ознакомления подозреваемых и обвиняемых с материалами уголовных дел, а, значит, снизить число лиц, содержащихся в СИЗО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда 4 апреля.

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«Сотрудник судебных органов передает подсудимому в СИЗО аудио воспроизводящее устройство, на котором хранится запись судебного заседания с его участием. В течение пяти дней обвиняемый может ознакомиться с материалами, после чего устройство передается обратно в судебный орган», — уточнили в суде.

С использованием технических средств больше нет необходимости этапирования подсудимых в суды, а также вывод их в следственные кабинеты учреждений. Электронные аудиоустройства уже используют в СИЗО-1 (Ростов-на-Дону) и СИЗО-3 (Новочеркасск). В данном проекте участвуют подсудимые, уголовные дела которых составляют несколько десятков томов. Электронные устройства уже были выданы 14 подсудимым, в отношении троих приговор уже вступил в законную силу.

Пилотный проект реализуется в рамках подписанного в 2021 году между Южным окружным военным судом и ГУФСИН России по Ростовской области.