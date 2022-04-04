Москва, , 12:06 — REGNUM В РФ ожидается снижение спроса на стандартные ипотечные кредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Скорее всего, в 2022 году тренд на повышение ставок по ипотеке продолжится, но банки будут пересматривать ставки более плавно, — сказала Степанова. — Ожидается снижение спроса на стандартные ипотечные кредиты, при этом взрывной рост интереса к «Семейной ипотеке» и разовым партнерским акциям застройщиков и банков по предоставлению жилищного финансирования по ставке менее 8-10%».

По ее словам, основными рисками рынка ипотеки в России остаются: увеличивающийся разрыв между ценами на жилье и денежными доходами граждан, стагнация строительной отрасли и сокращение количества возводимого жилья, снижение способности домохозяйств обслуживать ипотеку на фоне роста безработицы и повышения долговой нагрузки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала о том, как в РФ будет падать доступность ипотеки.

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