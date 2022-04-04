Уфа, , 12:10 — REGNUM Очистить города и села Башкирии от грязи к 1 мая поручил чиновникам глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 4 апреля на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Уборка города Дарья Драй © ИА REGNUM

Хабиров заявил, стоит задача к 1 мая привести в порядок все города и села республики.

«Они должны «отряхнуться» от грязи, накопленной за зиму, от снега, от воды. Просто так, нашими рядовыми действиями мы не очистимся, много еще грязи скопилось. Вдоль дорог много грязи я видел, пока ездил. Надо быстро отряхнуться от зимней грязи. Это наша задача», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе зафиксировали подтопление территорий талыми водами.