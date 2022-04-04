Магас, 4 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Ингушетии рабочий день стал короче на один час. Решение о сокращении его продолжительности принял глава республики Махмуд-Али Калиматов в связи с наступлением священного месяца Рамадан, сообщили 4 апреля в пресс-службе руководителя региона.

Молитва. Мусульмане

«В соответствии с документом органам государственной власти, органам местного самоуправления, учреждениям, предприятиям и организациям рекомендовано установить сокращенную на один час продолжительность рабочего дня», — говорится в сообщении.

Напомним, в священный месяц Рамадан мусульмане держат пост, отказываясь от приема пищи в светлое время суток. В это время положено отказываться даже от питья.

Во время месяца Рамадан глава Ингушетии поручил минсельхозу создать для водителей и пассажиров транзитного транспорта все условия для разговения в мечетях, расположенных вдоль федеральной трассы «Кавказ».

Напомним, в 2022 году священный месяц Рамадан начался 1 апреля и продлится до 2 мая — когда у мусульман наступит праздник разговения Ураза-байрам.