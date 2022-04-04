Москва, 4 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В России продолжит падать финансовая доступность ипотеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Ипотека

«Финансовая доступность ипотеки будет продолжать снижаться. Без государственной поддержки по субсидированию ипотеки рынок ипотеки и жилищного строительства в целом ждет серьезное сжатие, – сказала Степанова. — Совместных банковских программ с партнерами-застройщиками по стимулированию спроса за счет специальных ипотечных программ и партнерских акций недостаточно для поддержания прежних темпов роста российского рынка ипотеки в 2022 году. На данный момент единственным локомотивом остается госпрограмма «Семейная ипотека», что позволяет привлекать новые ипотечные кредиты и рефинансировать действующие по льготной ставке (до 6% годовых)».

Как подчеркнула Степанова, если Банк России не сумеет снизить темп роста инфляции, а ключевая ставка не опустится ниже 10%, то средние ставки по ипотеке в 2022 году превысят 15%.

«Однако при эскалации геополитических конфликтов и нарастании стагфляционных эффектов средние ставки по жилищным кредитам могут вырасти свыше 20%», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, как в РФ уменьшится ипотечный рынок.