Москва, 4 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Любая страна при желании может выдвинуть территориальные требования, Россия имеет право на Хоккайдо. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Kremlin.ru Сергей Миронов

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«Любая страна при желании может выдвинуть территориальные претензии к соседу и найти для этого веские с её точки зрения обоснования. До последнего времени такое желание проявляла только Япония в отношении Курил, хотя, по мнению ряда экспертов, Россия имеет все права на остров Хоккайдо», — сказал Миронов.

Про его словам, эту тему в Москве на официальном уровне до сих пор не затрагивали, однако сейчас невозможно сказать, куда заведет Токио курс на конфронтацию и как на это придется реагировать России.

«Надеюсь, что японские политики не до конца забыли уроки Второй мировой и судьбу Квантунской армии, иначе мы будем вынуждены освежить их воспоминания», — сказал Миронов.

Ранее 18 марта Япония ввела санкции против России в связи с ситуацией на Украине, а затем расширила их. В ответ Россия отказалась от переговоров с Токио по мирному договору. Накануне власти Японии признали южные Курилы «незаконно оккупированными» Российской Федерацией.

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