Екатеринбург, 4 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. На Среднем Урале с 28 по 30 марта госавтоинспекторы проверили около 2700 автобусов. Более 150 из них оказались неисправными. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Static.mvd.ru Автобус

Проверочные мероприятия проводились в связи с увеличением ДТП с участием автобусов. Госавтоинспекторы проверяли техническое состояние транспортных средств, а также документы, предусмотренные законодательством, наличие в путевых листах отметок должностных лиц автопредприятий. Проводились и негласные проверки водителей автобусов. Правоохранители садились в общественный транспорт под видом обычных пассажиров. На конечной остановке сотрудники ГИБДД предъявляли автобусникам допущенные нарушения и составляли административные материалы.

Особое внимание при проведении проверочных мероприятий уделялось междугородним перевозкам и перевозкам школьными автобусами. Всего выявлено более 700 нарушений. В том числе 54 автобуса не прошли технический осмотр, 150 единиц транспорта вышли на маршрут неисправными.