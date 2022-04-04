Санкт-Петербург, 4 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по очередному уголовному делу о мошенничестве в ходе зимней уборки города от снега. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор

По версии следствия, в декабре 2021 года 34-летний заместитель генерального директора ООО «Альянс», контролируя от имени организации уборку снега, организовал подписание документов, содержащих заведомо ложные сведения о суммах денежных средств, подлежащих выплате в счет услуг по уборке снега на придомовых территориях жилых многоквартирных домов МО «Полюстрово». На счет коммерческой организации поступили денежные средства в сумме свыше 210 тыс. рублей, которые обвиняемый обналичил и похитил.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным не исполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба»)», — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в феврале в Петербурге по результатам проверки, организованной городской прокуратурой, прошли обыски по 60 адресам в разных районах города. Было возбуждено 19 уголовных дел по факту плохой уборки улиц и задержаны шесть человек из Василеостровского и Адмиралтейского районов из числа глав управляющих компаний, задействованных в уборке городских улиц и придомовых территорий.