Мурманск, 4 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В новом учебном году в школы Мурманской области пойдут девять тысяч первоклассников, сообщает региональное правительство.

Николай Хижняк ИА REGNUM Первоклассники

В ходе оперативного совещания губернатор области Андрей Чибис напомнил, что с прошлого года в России действует новый порядок приёма, который проходит два этапа.

«С 1 апреля до 30 июня – запись для детей, которые живут на закреплённой территории, то есть в том же районе, где находится школа, а также имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы. Второй этап стартует 6 июля и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, записывают в школы детей, не проживающих на закреплённой территории. То есть в течение второго этапа можно подать заявление на прикрепление в школы другого района», – пояснил Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Подмосковья в новом учебном году ожидают 120 тыс. первоклассников.