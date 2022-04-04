Минск, 4 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен провести совещание с резидентами Парка высоких технологий и обсудить с ними развитие IT-технологий, а также ситуацию с оттоком кадров в этой отрасли. Об этом 4 апреля сообщает пресс-службе белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Процесс отъезда некоторых айтишников все-таки наблюдается, и, возможно, он не малый. Нам надо посмотреть с точки зрения безопасности, насколько это опасно для Беларуси», — сказал Лукашенко во время доклада по проекту указа об органе государственного управления в сфере цифрового развития.

Он добавил, что время пришло, «чтобы решать эти вопросы». «Как меня информируют, такой уж там отток, что завтра погибнет Беларусь без айтишников», заключил он.