Кострома, , 12:46 — REGNUM Аллею признания на проспекте Мира в Костроме попросили дополнить именем поэта Дмитрия Тишинкова. С таким предложением выступил издатель Максим Бурдин.

Дмитрий Тишинков

Дмитрий Тишинков

«Дмитрий Геннадьевич — один из немногих современных авторов, которых без всякого стыда можно причислить к пантеону классиков русской литературы. Многие видели в нём просто хайпующего провокатора, как это сейчас модно говорить — тролля. А это был самородок. К тому же он посвятил родной Костроме множество прекрасных стихов. Он заслуживает памятника» , — говорится в обращении к администрации города, размещённом в социальных сетях.

Как ранее писало ИА REGNUM, Дмитрий Тишинков скончался в конце февраля 2022 года в возрасте 56 лет. За годы жизни успел издать 8 сборников со стихами на лирические, социальные и политические темы.

Аллея признания в Костроме является символом памяти людям, оставившим яркий след в жизни города. Сейчас на ней расположено 14 памятных знаков с именами Юрия Долгорукого, Михаила Романова, Ивана Сусанина, Бориса Годунова, поэта Николая Некрасова, художника Ефима Честнякова, драматурга Александра Островского, промышленника Фёдора Чижова, художника Бориса Кустодиева, инженера Ивана Зворыкина, архитекторов Степана Воротилова, Петра Фурсова, Калерии Тороп, мореплавателя Геннадия Невельского.

В ближайшее время на Аллее появится имя известного религиозного философа XX века Павла Флоренского

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