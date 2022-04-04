Костромского поэта хотят поставить в один ряд с Островским и Сусаниным
Кострома, 4 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Аллею признания на проспекте Мира в Костроме попросили дополнить именем поэта Дмитрия Тишинкова. С таким предложением выступил издатель Максим Бурдин.
Как ранее писало ИА REGNUM, Дмитрий Тишинков скончался в конце февраля 2022 года в возрасте 56 лет. За годы жизни успел издать 8 сборников со стихами на лирические, социальные и политические темы.
Аллея признания в Костроме является символом памяти людям, оставившим яркий след в жизни города. Сейчас на ней расположено 14 памятных знаков с именами Юрия Долгорукого, Михаила Романова, Ивана Сусанина, Бориса Годунова, поэта Николая Некрасова, художника ЕфимаЧестнякова, драматурга Александра Островского, промышленника Фёдора Чижова, художника Бориса Кустодиева, инженера Ивана Зворыкина, архитекторов Степана Воротилова, Петра Фурсова, Калерии Тороп, мореплавателя Геннадия Невельского.
В ближайшее время на Аллее появится имя известного религиозного философа XX века Павла Флоренского