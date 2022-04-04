Красногорск, , 12:01 — REGNUM После падения автобуса с моста в Московской области госпитализированы 10 человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 4 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Скорая помощь (сс) Homoatrox

Отмечается, что всего в автобусе находились 15 человек, включая водителя. Из них 10 человек доставлены в Волоколамскую центральную районную больницу. Ещё троим оказывается помощь на месте. Два человека погибли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 467 из Москвы в Волоколамск, упал с моста на трассе М-9 при повороте на деревню Матренино.

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