Красногорск, , 11:59 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 4 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории региона был подтвержден 251 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 276 случаев больше аналогичного показателя 3 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 527 человек, а днём ранее — у 575 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 15 291 новый случай заражения коронавирусом.

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