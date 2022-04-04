Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM Жителя Екатеринбурга будут судить за мошенничество. Он обманул пенсионерку более чем на 970 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Неизвестный позвонил пенсионерке и сообщил, что ее внучка устроила ДТП с пострадавшими. Позже женщине поступило еще несколько звонков. Свердловчанке предложили передать сначала 700 тысяч рублей ради спасения внучки от уголовной ответственности. Затем еще 200 тысяч рублей и 1 тысячу долларов. За деньгами приезжал обвиняемый. Мужчина знал о преступности своих действий, однако это не помешало ему забрать у пенсионерки около 1 млн рублей.

Злоумышленника, звонившего пенсионерке, разыскивают. Уголовное дело в отношении его сообщника рассмотрит Чкаловский районный суд Екатеринбурга.