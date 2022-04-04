Красноярск, , 11:57 — REGNUM В Красноярске начнётся суд по делу о воспрепятствовании деятельности журналистов с применением насилия. В совершении преступления обвиняют 29-летнего мужчину и 54-летнюю женщину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по краю.

Камера. Дорога

По данным следствия, 24 октября 2021 года журналисты телеканала ТВК готовили сюжет на перекрытом участке дороги по улице Чкалова. В это время мимо проезжали обвиняемые.

«Понимая, что оператор и корреспондент являются представителями средства массовой информации и осуществляют подготовку материала для сюжета с целью его последующей трансляции в телеэфире, остановив автомобиль, высказали в адрес съемочной группы требование прекратить съёмку», — отметили в управлении.

Затем они пытались воспрепятствовать съёмкам, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья. После возбуждения уголовного дела нападавшие признали свою вину. Расследование к настоящему времени завершено, дело направлено в суд.

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