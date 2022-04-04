Бухарест, 4 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Десятки населенных пунктов в горных районах Румынии оказались отрезанными от внешнего мира из-за сильных снегопадов. Об этом 4 апреля сообщает «Румынское телевидение».

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Отмечается, что наибольший удар стихии пришелся на северо-западный уезд Марамуреш, а также туристические зоны Пояна-Брашов, Баля-Лак и Кавник в центральной части страны. По некоторым данным, автомобильное движение на соответствующих участках дорог полностью блокировано.

Как утверждают синоптики, в ближайшее время снегопады в указанных регионах усилятся. Представители Департамента гражданской безопасности призвали местных жителей не покидать свои дома без крайней необходимости.