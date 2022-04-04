Лас-Вегас, США, 4 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Поклонники рэпера Канье Уэста (Йе) «в ярости» после проведения церемонии премии «Грэмми». Об этом 4 марта пишет The Sun.

Скриншот с YouTube Канье Уэст (Йе)

Как отмечает издание, фанаты рэпера считают, что он должен был получить награду за «Лучший рэп-альбом» со своей пластинкой Donda. По их словам, победивший Tyler, the Creator «не заслужил» награду и стал её обладателем только потому, что Уэста исключили из списка номинантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канье Уэста исключили из списка номинантов премии «Грэмми», а также отменили его выступление на мероприятии. Причиной стало его «поведение в Сети», а именно расистские высказывания в адрес Тревора Ноа, а также угрозы в адрес комика Пита Дэвидсона, возлюбленного бывшей жены рэпера.