Тутаев, Ярославская область, , 12:12 — REGNUM Жителя Тутаева Ярославской области осудили за нападение на сотрудники полиции при исполнении обязанностей в сентябре 20 202 года. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

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«Подсудимый был замечен сотрудниками полиции на одной из улиц поселка Фоминское Тутаевского района в состоянии сильного алкогольного опьянения, в связи с чем, ему было предложено проследовать в территориальный отдел полиции для составления административного материала. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина достал нож и ударил им одного из сотрудников полиции в грудь, причинив вред его здоровью», — разъяснили детали в прокуратуре.

По итогу рассмотрения дела мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.