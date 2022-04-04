Пермь, , 11:56 — REGNUM В Пермском крае за сутки, 3 апреля, госпитализированы 19 пациентов с коронавирусной инфекцией. Днем ранее в ковидные центры поступили 27 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В стационарах лечатся 658 пермяков. Коечный фонд свободен на 23%. Состояние 66 человек медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

За 3 апреля из больниц выписали 305 выздоровевших человек. Зафиксировано шесть летальных исходов.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Прикамье продолжает снижаться. Число выявленных заражений коронавирусом достигло 361 142. Из них 305 случаев выявлено 3 марта.