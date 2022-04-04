Новосибирск, 4 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Новосибирске в прошедшие выходные прошли две большие продовольственные ярмарки. Свою продукцию на них представили более 90 операторов. Выручка по итогам двух дней составила 7 млн 510 тыс. рублей. Об этом сообщили в мэрии города.

Наталья Кажан ИА REGNUM Ярмарка

Мэр Анатолий Локоть заявил, что для поддержки местных товаропроизводителей и стабилизации потребительского рынка решено проводить ярмарки каждые выходные дни в разных районах города. Участие в ярмарке для всех предпринимателей бесплатное.

Отмечается, что особенным спросом на ярмарках пользовалась мясная и молочная продукция, яйца, мука и выпечка.