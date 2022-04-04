Сеул, 4 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года иностранные инвесторы продали акции компаний Южной Кореи на сумму 7,6 трлн вон (~$6,2 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, на главный биржевой рынок KOSPI пришлось 5,8 трлн вон (~$4,7 млрд), на рынок ценных бумаг высокотехнологичных компаний KOSDAQ — 1,8 трлн вон (~$1,4 млрд).

По состоянию на конец марта доля иностранцев на внутреннем фондовом рынке составила 31,61%, что является минимальным показателем с января 2016 года.

Эксперты отмечают, что данная ситуация на рынке объясняется опасениями по поводу возможного ухудшения экономического состояния страны, роста геополитических рисков, роста цен, а также вероятности замедления темпов экономического роста Китая и усиления позиций стран-экспортеров сырья.