Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM С начала 2022 года в Ростовской области зарегистрировано 1790 пожаров. В основном это травяные пожары и возгорание мусора (70,5% от общего количества пожаров). Такие данные ИА REGNUM привели в донском управлении МЧС России 4 апреля.

Горящий мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к примеру, возгорание мусора на открытой территории зарегистрировано в 672 случаях, что в пять раз больше, чем в 2021 году.

В ночь на 4 апреля мусор загорелся на территории мусоросортировочного комплекса в переулке 1-й Машиностроительный. Пожар был разбит на три боевых участка. Около шести часов пожарные вели борьбу с огнём на площади 300 кв. метров. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, с начала года в Ростове-на-Дону уничтожено огнём 200 коммунальных контейнеров.

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