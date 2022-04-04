Мурманск, 4 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Мурманской области на организацию летнего отдыха детей выделили более 450 млн рублей, сообщает региональное правительство.

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

Информацию о предоставлении летних путёвок и всех актуальных предложениях для детского отдыха жители региона могут получить на новом интернет-ресурсе «Каникулы51».

«Информация постоянно обновляется в соответствии со сроками проведения летней оздоровительной кампании 2022 года, открытием пришкольных лагерей. На сайте есть и предложения в рамках федеральных программ. Во-первых, с прошлого года стартовала программа «Туристический кешбэк», в том числе она распространяется на детский отдых. И второе, благодаря поддержке наших сенаторов, руководства Совета Федерации, с этого года Мурманская область участвует в реализации мероприятий федеральной программы «Дети Арктики». Благодаря этому ежегодно бесплатные путевки получат почти 1,5 тысячи детей региона», — подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм разработает предложения по организации отдыха в регионах РФ.