Тегеран, , 11:54 — REGNUM Соединённые Штаты, по всей вероятности, пока ещё не готовы вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом 4 апреля на пресс-конференции заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что переговоры по ядерной сделке в Вене приостановлены по вине Вашингтона.

«То, что произошло Вене, — это приостановка по вине США», — цитирует ТАСС иранского дипломата.

По его словам, стало ясно, что президент США Джо Байден и Белый дом ещё не приняли решение по этому вопросу. Если США готовы к подписанию соглашения, то они должны принять политическое решение, указал Хатибзаде.

Дипломат также считает, что власти США «сделали ситуацию вокруг ядерной сделки частью внутренней политики».

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта представители Ирана и России встретились в Вене, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Совместного всеобъемлющего плана действий. Переговоры между Ираном и группой 4+1 в Вене по возобновлению СВПД, которые продолжаются уже почти год, были приостановлены по предложению главы внешнеполитического ведомства ЕС, чтобы переговорные группы вернулись в свои столицы для дальнейших консультаций.

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