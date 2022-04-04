Донецк, 4 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Подтверждений того, что украинские военные удерживают заложников на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, нет. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил 4 апреля в эфире канала «Россия 24».

Council.gov.ru Денис Пушилин

«Нет информации подтверждённой, что гражданские лица удерживаются на «Азовстали», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры штурма комбината «Азовсталь». По его словам, на этом заводе в Мариуполе ещё остаются боевики украинских нацбатальонов.

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