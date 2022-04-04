Воронеж, , 11:51 — REGNUM Два человека получили травмы в результате автоаварии в районе города Поворино Воронежской области 3 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 01:40 на 2 км объездной дороги. По предварительным данным, 48-летний водитель Renault Logan съехал в придорожный кювет, машина перевернулась. Травмы получили двое пассажиров автомобиля, их госпитализировали.

Водитель автомобиля от освидетельствования на состояние опьянения отказался. По факту аварии проводится проверка.

По данным полиции, за последние сутки в Воронежской области зарегистрировано 63 ДТП, в семи ДТП травмы различной степени тяжести получили 10 человек.