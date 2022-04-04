Москва, , 11:49 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 4 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 698 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 137 случаев меньше аналогичного показателя 3 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 835 человек, а днём ранее — у 994 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 15 291 новый случай заражения коронавирусом.

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