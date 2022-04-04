Лас-Вегас, США, , 11:45 — REGNUM Ведущий премии «Грэмми» комик Трэвор Ноа в своём выступлении упомянул скандал, произошедший с актёром Уиллом Смитом на «Оскаре-2022». Церемонию транслировал телеканал CBS 4 марта.

«Грэмми» Dmileson

Ноа, объявляя номинантов на «Грэмми», пошутил, что «будет держать их имена подальше от своего рта», после чего публика рассмеялась. Ведущий, не называя имён, явно намекнул на фразу, сказанную Смитом в адрес комика Криса Рока: «Держи имя моей жены подальше от своего поганого рта».

ИА REGNUM напоминает, что 28 марта 2022 года на церемонии премии «Оскар» Уилл Смит ударил Криса Рока. Причиной пощёчины стала шутка комика в адрес причёски жены актёра.

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